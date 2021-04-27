شاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي القادمة بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

شاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث يستضيف استاد بارك دي برانس اللقاء الكبير بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في كل أرجاء المعمورة، وتقام المباراة الكبيرة يوم الأربعاء القادم الموافق 2021، ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء باحثاً عن الفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة، فهو يعلم حجم وقوة المنافس المان سيتي، وكان النادي الفرنسي قد تأهل لهذا الدور، بعد أن صعد كأول مجموعته في دور المجموعات، ثم تخطى عقبة برشلونة في دور الستة عشر، وتخطى عقبة حامل اللقب العملاق الألماني بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، ويسعى جاهداً لتخطي عقبة المان سيتي الصعبة.

وفي المقابل يدخل المان سيتي برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل لقاء العودة، ويعلم مدى صعوبة اللقاء وقوته، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، يدخلها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بدوافع قوية نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي، لذلك نحن أمام سهرة كروية ممتعة يطلق عليها الخبراء وصف نهائي مبكر.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يستضيف ملعب بارك دي برانس اللقاء المنتظر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- الساعة السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت والبحرين والدوحة وفلسطين والأردن.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports HD 1 TR.

beIN Sports Connect.

beIN Sports Haber HD.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “جواد بدة”.

المباراة باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي البطولة دوري أبطال أوروبا – دور نصف النهائي الموعد والتوقيت الأربعاء 28 أبريل – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب بارك دي برانس القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي