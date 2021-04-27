رؤية السعودية 2030 على البحر الأحمر يؤمن 3.8 مليار دولار قرض “أخضر” للفنادق الجديدة

رؤية السعودية 2030-تعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير، المطور الرئيسي للمشروع السياحي في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على قرض “أخضر” بقيمة 14.12 ريال سعودي (3.77 مليار دولار) من أربعة بنوك سعودية لـ16 فندقًا جديدًا، تشكل الفنادق جزءًا من تطوير السياحة الراقية الجديدة عبر الجزر والصحاري والجبال بالقرب من الساحل الغربي للبلاد، مدعومة بالطاقة المتجددة وسيشمل مطارًا ومساكنًا بالإضافة إلى شركات ومحلات تجارية ومرافق ترفيهية، التمويل صديق للبيئة، وهو الأول من نوعه في تسهيلات قروض بالريال السعودي، كما أنه يساعد البنوك في الحصول على أوراق اعتماد ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) الخاصة بها.

تجسيد مشروع رؤية السعودية 2030 على البحر الاحمر

يعد مشروع، المملوك بالكامل من قبل الصندوق السيادي لصندوق الاستثمارات العامة، مفتاحًا لرؤية السعودية 2030، وهي خطة تحول اقتصادي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتريد المملكة أن تساهم السياحة بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وسيتم توفير الطاقة المتجددة للمشروع من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص مع كونسورتيوم بقيادة أكوا باور، يمول القرض مرحلته الأولى، حيث من المقرر أن يكون هناك 16 فندقًا جاهزًا بحلول نهاية عام 2023، 14 منها في جزر في أرخبيل وفندقان في البر الرئيسي أحدهما في الصحراء والآخر في الجبال.

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع دخول 300 ألف سائح سنويًا في المرحلة الأولى من المشروع

بحلول نهاية العام المقبل، سيتم افتتاح ثلاثة فنادق وسيبدأ مطار البحر الأحمر الدولي في العمل، تواصلت شركة TRSDC مع البنوك لأول مرة في عام 2019 بشأن قرض المرحلة الأولى، والذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليار ريال سعودي، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو “لقد استغرق الأمر بعض الوقت، ولكن كما قلت، إنه مشروع معقد، إنها رحلة معقدة، لكنه توقيت مثالي، فالشركة أبرمت حوالي عشرة خطابات نوايا مع علامات تجارية للفنادق بشأن اتفاقيات الإدارة وستعلن في الأشهر القليلة المقبلة، مجموعة العلامات التجارية التي ستأتي، والتي ستكون في الغالب علامات تجارية فاخرة، كما إنه من المتوقع أن يدخل حوالي 300 ألف سائح سنويًا في المرحلة الأولى، وقال إنه متفائل بأن السفر العالمي سينتعش بقوة مع مشروع رؤية السعودية 2030“.