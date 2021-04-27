أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي عبدالله الحرازي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي عبدالله الحرازيبعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الأستاذ والإعلامي عبدالله الحرازي الذي انتقل الى جوار ربه بعد صراع طويل مع المرض .

واشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الذي كان أحد أبرز القيادات الإعلامية التي ساهمت في تأسيس قناة اليمن الفضائية منتصف سبعينيات القرن الماضي والتي تدرج فيها حتى وصل إلى منصب رئيس قطاع التلفزيون سابقا ومديرا عاما للاخبار ؛وتتلمذ الكثير من الذين عملوا في قناة اليمن على يديه ؛مشيرا أيضا إلى إسهاماته في تأسيس وتطوير عمل قناة اليمن اليوم الفضائية التي ظل يعمل فيها حتى آخر أيام حياته .

وعبر ابوراس في البرقية التي بعثها إلى نجله الاستاذ عصام عبدالله الحرازي وإخوانه وكافة ٱل الحرازي

باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل؛مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"