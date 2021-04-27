مصر.. النطق بالحكم على المتحرش بطفلة المعادي

إثر واقعة حدثت قبل أسابيع وهزت الرأي العام في مصر، قضت محكمة في القاهرة بالسجن 10 سنوات على رجل تحرش بطفلة في حي المعادي.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج"، أن المحكمة وجهت للرجل تهم "الخطف وهتك العرض". وكانت كاميرات المراقبة رصدت المتهم في مدخل عقار، وهو يتحرش بالطفلة. لكن بعض السكان اكتشفوا الأمر، وأفرغوا شريط كاميرا مراقبة معلقة فوق محل الواقعة، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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