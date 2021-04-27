رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تأييد اتفاق التجارة مع بريطانيا

ومن المقرر أن يصوت النواب الأوروبيون على الاتفاق، اليوم الثلاثاء، حيث وجهت فون ديرلاين حديثها إليهم، قائلة: "هذا الاتفاق ضرورى لمساعدتنا على مواصلة الطريق".
وأضافت فون دير لاين، أن الاتفاقية تحمى حقوق الأوروبيين والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى، وتضمن حماية عالية لمعايير الشفافية البيئية والاجتماعية والضريبية.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبى، بالموافقة على الاتفاق الذى يحدد العلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا، رغم المخاوف من تنفيذ بعض الاتفاقيات بين الجانبين.
وطبق الاتفاق التجارى بشكل مؤقت منذ بداية 2021 لإتاحة الوقت للمصادقة عليه. وتنتهى فترة السماح هذه فى 30 أبريل، بموجب اتفاق بين الجانبين.
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