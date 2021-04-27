مقتل شخصين فى تظاهرات ضد المجلس العسكرى بـ تشاد

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع فرانس 24، قال المدعى العام على كولا ابراهيم، إنه "سقط قتيل فى موندو صباحاً فى تظاهرات، لم نعرف بعد الظروف المحددة للوفاة"، مضيفا أن "طالباً رمى حجراً على سيارة للشرطة فيما أطلقت الأخيرة رصاصة حيةّ وقُتل الطالب على الفور".
وفى العاصمة نجامينا، فرّقت الشرطة بالغاز المسيّل للدموع تجمّعات متفرقة فى بداياتها ضمت عشرات الأشخاص أحرق بعضهم الإطارات.
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