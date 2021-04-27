البرازيل ترفض لقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الوكالة الصحية فى البرازيل، إنها تحتاج إلى "بيانات متسقة وموثوقة" عن اللقاح، وجاء القرار بالإجماع بعد نحو خمس ساعات من المداولات.

وكتبت الوكالة البرازيلية: "هناك بيانات غير كافية، أو لا توجد بيانات تماما، عن مراقبة الجودة والسلامة والفعالية".

وكانت 14 ولاية فى البرازيل، أكبر الدول فى أمريكا اللاتينية، طلبت الحصول على تصريح لاستيراد "سبوتنيك فى"، بسبب الوضع المأساوى فيها، إذ تعد البلد اللاتينى واحدة من بؤر وباء فيروس كورونا، حيث أصيب أكثر من 14 مليون شخص بالوباء وتوفى 390 ألفًا من إجمالى 210 ملايين نسمة.