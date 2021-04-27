جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الوكالة الصحية فى البرازيل، إنها تحتاج إلى "بيانات متسقة وموثوقة" عن اللقاح، وجاء القرار بالإجماع بعد نحو خمس ساعات من المداولات.
وكتبت الوكالة البرازيلية: "هناك بيانات غير كافية، أو لا توجد بيانات تماما، عن مراقبة الجودة والسلامة والفعالية".
وكانت 14 ولاية فى البرازيل، أكبر الدول فى أمريكا اللاتينية، طلبت الحصول على تصريح لاستيراد "سبوتنيك فى"، بسبب الوضع المأساوى فيها، إذ تعد البلد اللاتينى واحدة من بؤر وباء فيروس كورونا، حيث أصيب أكثر من 14 مليون شخص بالوباء وتوفى 390 ألفًا من إجمالى 210 ملايين نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل ترفض لقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.