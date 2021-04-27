الاتحاد الأوروبى: ابتعاد إيران عن الاتفاق النووى مصدر قلق

جدة - نرمين السيد - وتستأنف اليوم فى فيينا المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووى الإيرانى فى جولة جديدة من المحادثات استبقتها الولايات المتحدة بالتأكيد على أن أى اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يحول دون حيازتها للسلاح النووى بشكل نهائى.

وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة لإعادة إحياء الاتفاق النووى المنهار، عقب خروج الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، منه وإعادة تفعيل نظام العقوبات على طهران، وهو ما دفع الأخيرة إلى خرق التزاماتها الواردة بالاتفاق النووى.