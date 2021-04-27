جدة - نرمين السيد - وقال تولر فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن "الأسلحة المستخدمة فى مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية"، مشددا على"الوقوف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغير سلوكها".
أما فيما يخص الوجود الأمريكى فى العراق، قال السفير: "لن يتم إغلاق السفارة الأمريكية فى العراق"، مضيفا "لا نية لزيادة عدد القوات الأمريكية فى البلاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأمريكى فى العراق: أجندات الميليشيات تأتى من الحرس الثورى الإيرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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