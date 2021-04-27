السفير الأمريكى فى العراق: أجندات الميليشيات تأتى من الحرس الثورى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وقال تولر فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن "الأسلحة المستخدمة فى مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية"، مشددا على"الوقوف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغير سلوكها".

أما فيما يخص الوجود الأمريكى فى العراق، قال السفير: "لن يتم إغلاق السفارة الأمريكية فى العراق"، مضيفا "لا نية لزيادة عدد القوات الأمريكية فى البلاد".