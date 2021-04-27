الإنتربول يعتقل نائبا بالبرلمان الأوروبى فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - ألقى الإنتربول القبض على عضو البرلمان الأوروبى اليونانى يانيس لاجوس، فى بلجيكا، اليوم الثلاثاء، وهو أحد قادة حزب "الفجر الذهبى" اليمينى المتطرف، الذى رفع البرلمان الأوروبى الحصانة البرلمانية عنه.





ووفقًا لوسائل إعلام يونانية، كان اعتقال لاجوس فى بروكسل، على أن يتم احتجازه لمدة 48 ساعة فى مركز شرطة بلجيكى، تمهيدًا لعرضه على قاض بعد ذلك، ليقرر ما إذا كانت بلجيكا ستسلمه لليونان أم لا.

وكان لاجوس أدين بقيادة مجموعة إجرامية، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، ورفع البرلمان الأوروبى الحصانة النيابية عنه أمس الإثنين.

وأشارت تقارير إعلامية فى وقت سابق، إلى أن لاجوس كان يخطط للسفر من بروكسل إلى النرويج، الإثنين، لطلب اللجوء السياسى، حيث اشتهر بمقطع فيديو له من داخل البرلمان الأوروبى وهو يمزق العلم التركى العام الماضى.