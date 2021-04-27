فرنسا: توقيف 7 أشخاص ضمن تحقيق حول تمويل جماعات متطرفة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر قضائى فرنسى توقيف 7 أشخاص فى فرنسا، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها.





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