كيف يمكن الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف السعودي؟

الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف، يقدم بنك التسليف والادخار السعودي عروض وخدمات متميزة للمواطنين بالسعودية ومن ضمن خدمات بنك التسليف السعودي هي القروض والتمويلات، ويسمح بنك التسليف السعودي بالحصول على قرض ثاني ولكن بعد التعرف على مجموعة من الشروط الهامة حتى يمكن للمواطن المقترض من بنك التسليف أن يحصل على قرض جديد.

شروط قرض ثاني من بنك التسليف

أوضح بنك التسليف السعودي أن الحصول على قرض من بنك التسليف في المرة الأولى أمر سهل وفق مجموعة شروط، ولكن القرض للمرة الثانية محدد أكثر ويحتاج توافر الشروط التالية:

التأكد من تسديد كافة أقسام القروض الأخرى. إذا كان المتقدم يرغب في قرض الزواج للمرة الثانية يمكن ذلك ولكن في حالة تم طلاق الزوجة الأولى قبل الدخول بالزوجة الثانية أو في حالة وفاة الزوجة الأولى. تقديم الأوراق التي تثبت قدرة الفرد على سداد أقساط قرض بنك التسليف الجديد.

كيفية سداد قرض بنك التسليف

يقدم بنك التسليف للمقترضين رقم مخصص لعملية السداد للقرض حتى يكون ذلك الرقم هو الطريقة الأفضل لسداد القروض، ومن خلال هذا الرقم يتاح له التعرف على طريقة سداد القرض سواء من خلال رقم الهوية أو باستخدام رقم الحساب الشخصي.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف

كما ويوفر بنك التسليف والادخار السعودي شروط ضرورية للراغبين في الحصول على قرض بنك التسليف:

يجب أن يمتلك الجنسية السعودية.

شرط هام تواجد كفيل أو ضامن ويكون أصوله سعودية.

العمر يتراوح بين 21 سنة حتى 70 سنة بحد أقصى.

الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يزيد عن مبلغ 2000 ريال سعودي.

عدم وجود أي مشاريع تمويلية تابعة له.

يجب عليه تقديم جميع الأوراق والوثائق المطلوبة للبنك.

الاستفسار عن باقي الأقساط من بنك التسليف

لكي يتمكن العميل من كشف حسابه على موقع بنك التسليف للتعرف على الأقساط المتبقية عليه أن يمتلك حساب في موقع بنك التسليف حتى يمكن التعرف على الأقساط ويتم تسجيل الحساب كالآتي: