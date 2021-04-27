طريقة الالبة الكويتية الاصلية بالزعفران وصفة الشيف وفاء الكندري

الالبة الكويتية واحداً من الأطباق المشهورة في المطبخ الخليجي تشبه إلى حد ما الكريم كراميل لكن تختلف عنه بعض الشيء نتيجة اختلاف المكونات التي تدخل في تحضيرها وكذلك بسبب اختلاف طريقة التحضير، فالجميع يرغبون في تناول أطباق الحلويات الشهية من بينها طبق الأولية والتي تعد من الوصفات السهلة في تحضيرها وفيما يلي تعرف على طريقة التحضير بالمكونات والخطوات.

طريقة عمل الالبة الكويتية بالزعفران

عند إضافة الزعفران إلى هذه الوصفة يمنحها طعم مميز وهذا ما يميز طريقة المطبخ الخليجي في تحضير الأطعمة والحلويات.

أولاً المكونات:

ملعقة صغيرة من الزعفران.

أربع أكواب ماء.

خمس حبات هيل مطحون.

كوب من السكر.

كوبان حليب بودرة.

خمس بيضات.

ثانياً خطوات التحضير:

نضع كل من الهيل والزعفران معا ً في المطحنة ونطحنهم حتى يصبح ناعم.

نضع المكونات الأخرى داخل العجان ونخلطهم لمدة ربع ساعة لتتجانس جميع المكونات معاً.

نرفع درجة حرارة الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم نقوم بسحب الخليط في قالب من البيركس ونوزعه بشكل متساوي.

نرش الزعفران على وجه الألبة ونضع القالب في حمام مائي مع الحرص على تغطية القالب بورق القصدير.

ندخل الخليط السابق إلى الفرن ونتركه في الفرن لمدة ساعة كاملة.

بعد التأكد من النضج نخرج القالب من الفرن ونتركها جانباً لمدة كافية.

عندما يبرد الخليط السابق ندخله في الثلاجة ثم نقدمه بارد.

طريقة أخرى لعمل الألبة الكويتية بالزعفران

أولاً المكونات:

أربع أكواب ماء.

8 ملاعق كبيرة من السكر.

أربع عبوات زبادي.

كوب ونصف حليب بودرة.

أربع بيضات.

ملعقة من ماء الورد.

رشة من الزعفران المطحون.

رشة من الهيل المطحون.

خطوات التحضير: