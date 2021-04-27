“التدريب التقني” تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تتمثل في إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 27 مقعد تدريبي تم توزيعهم على ما يقارب من 360 برنامج تدريبي وهذا يأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وجاءت التدريبات مركزة على عدد من المهارات والجوانب مثل الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي وغيرهم وفيما يلي نتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن فرص التسجيل في تدريبات هذه الهيئة وعن المقاعد والبرامج التدريبية المتاحة.

البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن توافر مقاعد شاغرة للتدريب داخل عدد من البرامج التدريبية المختلفة مثل:

التدريب في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئات مختصة.

برامج التدريب في الأمن السيبراني.

البرامج التدريبية في مجال التسويق الرقمي ومهاراته.

التدريب في مجال الطاقة المتجددة والمهارات الأساسية المرتبطة بعملية التدريب.

موعد تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت المؤسسة عن البدء في تنفيذ التدريبات في البرامج المعلن عنها في الفترة المقبلة، على أن يتم تطبيق نظام التدريب عن بعد كأمر أساسي في الهيئة في ظل الظروف الراهنة، وهذا يتيح تزويد الموظفين بكافة المهارات والمعارف لكي يستطيعوا أداء أعمالهم بفعالية وكفاءة عالية من أجل تقديم الخدمات ذات الجودة العالية سواء بالنسبة لمنسوبي المؤسسة أو من خارجها، ويذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترغب في تنفيذ لقاء افتراضي يصاحب فترة الي المساندة لمناقشة عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على كميه المؤثرات على التدريب وطرق التعامل معها وكل ذلك يتم بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص المتخصصين في هذه المجالات.