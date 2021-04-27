هازارد قد يعود رجل المنسي في مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي

عاد إيدن هازارد أخيرا حيث لعب 13 دقيقة قبل نهاية مباراة ريال مدريد ضد بيتيس بعد غياب مدة 41 يوما عن الملاعب بسبب الإصابة، لم يمض وقت طويل ولم يكن هناك الكثير حتى قدم تمريرة سحرية إلى فينيسيوس جونيور، والآن يستعد البلجيكي مرة أخرى في الوقت المناسب لمواجهة ناديه السابق تشيلسي، كان لديه شرارة طاقة ومتحمس لعب، وقال زين الدين زيدان إنه لم يكن يعاني من أي ألم خلال مباراته السابقة، ووصفت صحيفة AS الرياضية عودته بعمود من الضوء “يمكنك أن تقول إنه في حالة جيدة “، وصرح تيبوت كورتوا بعد مباراة التعادل ضد بيتيس: “لقد تدرب معنا لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وبدا جيدًا جدًا، سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا من الآن وحتى نهاية الموسم.”

معاناة هازارد مع الريال من الإصابات المتكررة

طوال فترة وجوده في تشيلسي، سبعة مواسم في ستامفورد بريدج، غاب هازارد عن 18 مباراة بسبب الإصابة، ولعب أكثر من 30 مباراة في الدوري كل عام، أما في مدريد غاب عن 45 مباراة بالدوري وحده، لقد لعب ثلاث مرات فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ في العام الماضي، منحه تمديد الموسم بسبب كوفيد فرصة ثانية لقد انتظروه واحتفظوا بمكانه وأعادوه بأسرع ما يمكن، وظهر في دور الـ16 ضد مانشستر سيتي، ومن الواضح أنه غير لائق، لم يكن له أي تأثيرفي الريال ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

رغم الإصابات المتكررة لكن زيدان مازال معجب به

لطالما كان زيدان معجبًا به، حيث أعلن أنه اللاعب الذي استمتع بمشاهدته بعد كريستيانو رونالدو قبل أن يشتريه ريال مدريد، قال قبل عقد من الزمن فعلاً: “كنت سأشتري هازارد وعيني مغمضتين”. وفقًا لصحيفة HLN البلجيكية، كلف ريال مدريد 160 مليون يورو، وليس 100 مليون يورو التي ادعى النادي، على الرغم من أنه لم يتبق سوى عام واحد على عقده مع تشيلسي، مع عدم استعداد هازارد لإجباره على الخروج، كان نادي الإسباني ريال مدريد كذلك جعلهم ينتظرون لفترة أطول مما هو مخطط له، ونادراً ما يكونون مستعدين للقيام به. حصل على الرقم سبعة، يرتديه رونالدو وراؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو، والكل ينتظر الليلة مشاركته ضد فريق السابق.