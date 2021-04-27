وزير الصحة الاردني : نمر بمرحلة الهدوء في الحالة الوبائية

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الاردن يمر بمرحلة هدوء في الحالة الوبائية، مشيرا الى أن ازمة تحصيل اللقاحات بدأت في الانحسار ونحن اليوم نتوجه لتحقيق الهدف المنشود بأن نصل بالمطاعيم الى 70 بالمئة من المواطنين.

وأضاف خلال لقائه السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، واستلام دفعة جديدة من لقاح سينوفارم تبرعا للأردن من حكومة الصين، ان الاردن يعمل على ان لا يكون نقص اللقاح هو العائق امام السيطرة على الوباء، مبينا أن الاردن بذل جهودا جبارة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة. واكد وزير الصحة قوة العلاقات بين الاردن والصين وجهودهما في مكافحة الوباء من خلال الإجراءات وإعطاء المطاعيم، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإعطاء اللقاح الواقي من الفيروس لأكثر من 70 بالمئة من عدد المواطنين حيث أثبتت التجربة أن الموجة الوبائية لن تنحسر إلا اذا انتصر الجميع ، وفق بترا .

وقال، ان المطعوم الصيني من أكثر المطاعيم استخداما في العالم وهو آمن وفعال، وتم تطعيم 200 مليون شخص منه في الصين، داعيا الى عدم التردد في اخذ اللقاح. وشدد وزير الصحة على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية وضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع والتسجيل على منصة التطعيم لكورونا كي نصل الى بر الأمان، مشيرا الى ان مصنع الأكسجين تحت الإنشاء. وحول الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن الفيروسات المتحورة قال وزير الصحة، ان الوزارة بدأت بوضع تصور سيتم الإعلان عنه حال الانتهاء من خلال الجهات المعنية، مشيرا الى انه لا يتوقع دخول اعداد كبيرة من بلدان انتشر بها المتحورات.

من جهته قال السفير الصيني في الأردن، "نحتفل اليوم بتضامننا جميعا في محاربة كوفيد-19، مشيرا الى استذكار الصينيين التعاطف والدعم القيم الذي قدمه الشعب الأردني في بداية الوباء، وفي الوقت ذاته فقد قدمت الصين العديد من المساعدات الى الأردن بما فيها المواد الطبية وغيرها من المساعدات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الصداقة التي تجمعنا، والتي أعتز بها كثيرا.

واكد السفير وقوف الصين الى جانب الأردن في معركته ضد كوفيد-19، مؤكدا أن اللقاحات أصبحت سلاحًا قويًا لهزيمة الفيروس واستعادة الاقتصاد والحياة الطبيعية للناس.

وأضاف، على الرغم من الطلب الهائل على المطعوم في الوطن الأم الصين، فقد تغلبت الحكومة الصينية على صعوبات كبيرة لتزويد الأردن باللقاح، حيث قمنا منذ 3 أسابيع بتسهيل شراء مجموعة من اللقاحات بسعر تفضيلي، ويسعدنا اليوم التبرع بدفعة أخرى من اللقاحات للشعب الأردني.

وأشار الى ان الأردن من الدول التي سارت في طليعة هذا المسعى العالمي، حيث كانت الدولة الأولى التي قدمت اللقاح للاجئين، بالاضافة الى مشاركتها في التجارب السريرية للقاح سينوفارم.