فيديو يوثق آخر اللحظات لطاقم الغواصة الإندونيسية المنكوبة

أظهر تسجيل مصور اللحظات الأخيرة لبعض أفراد طاقم الغواصة الإندونيسية التي غرقت قبالة سواحل بالي قبل أسبوع، وعلى متنها 53 شخصا توفوا جميعا.

وفي التسجيل المصور، الذي التقط قبل أسابيع من غرقها، يظهر بعض أفراد طاقم الغواصة وهم يغنون أغنية إندونيسية تحمل اسم "الوداع" وكأنهم كانوا يعرفون أن رحلتهم على متن الغواصة ستكون الأخيرة.

وكان قائد الغواصة هيري أوكتافيان، من بين أولئك الذين تجمعوا حول بحار يعزف على الغيتار، بينما كان بقية زملائه يرددون خلفه كلمات الأغنية.

وصرح الناطق العسكري الإندونيسي، دجوارا ويمبو، لوكالة فرانس برس، بأن الفيديو سجل وداعا لقائد سلاح الغواصات البحري المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس الماضي.

واختفت الغواصة الإندونيسية، ألمانية الصنع، وهي واحدة من خمس غواصات في الأسطول الإندونيسي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما كان من المقرر أن تقوم بتدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأعلنت البحرية الإندونيسية، الأحد، العثور على الغواصة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل بالي، وأكدت مصرع أفراد الطاقم الذين وصل عددهم إلى 53 شخصا.

وأوضح رئيس هيئة أركان البحرية، يودو مارغونو، أنه تمّ العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي.

وأكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية، هادي تجاهجانتو، في تصريح للصحفيين أن "أفراد الطاقم الـ53 ماتوا جميعا".