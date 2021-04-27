سوريا: 41 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ قد أعلن - فى وقت سابق - فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السورى اعتبارا من الإثنين الموافق 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهى غدا الأربعاء.

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