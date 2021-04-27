 وفاة 115 مصابًا بكورونا كل ساعة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الهند عن تسجيل 323.144 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم، ما رفع إجمالى الحالات إلى 17.6 مليون إصابة فى البلاد، لتحتل المركز الثانى بعد الولايات المتحدة.

فى حين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2.771 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب فيروس كورونا، ما رفع حصيلة الوفيات إثر هذا الفيروس إلى 197.894 وفاة، حيث يموت ما يقرب من 115 هنديا جراء هذا الوباء كل ساعة.