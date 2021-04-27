المجلس العسكرى التشادى يكشف سبب تولى الجيش السلطة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس العسكرى فى أول خطاب موجه للأمة إن: "الجيش تولى زمام السلطة بعد رفض رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، تولى السلطات الدستورية"، بحسب "رويترز".

وأكد ديبى، بحسب "سكاى نيوز"، حاجة بلاده لدعم هائل من شركائها لتحقيق الاستقرار فى الوضع الاقتصادى والمالى الذى تضرر بشدة جراء الأوضاع الأمنية وجائحة كورونا.

تأتى تصريحات ديبى عقب مقتل شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين، فى وقت سابق اليوم، فى التظاهرات التى انطلقت فى تشاد للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدنى.

وتولى المجلس العسكرى السلطة بعد مقتل ديبى الأب أثناء تفقده القوات التى تحارب المتمردين فى 19 أبريل.

وأثار تشكيل المجلس العسكرى جدلًا قانونيا ودستوريا فى البلاد، إذ ينص الدستور على تولى رئيس البرلمان الرئاسة فى حالة شغور منصب الرئيس.

واعتبر بعض السياسيين المعارضين تولى الجيش للسلطة انقلابا وطلبوا من أنصارهم تنظيم احتجاجات، على الرغم من أن الجيش عيّن سياسيا مدنيا هو ألبرت باهيمى باداك، رئيسا لحكومة انتقالية، أمس الاثنين.

وسبق وأن قال المجلس، الذى يرأسه محمد إدريس ديبى، ابن الرئيس الراحل والذى أُعلن رئيسا للبلاد، إنه سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لحين إجراء انتخابات.

ويواجه المجلس العسكرى ضغوطا عالمية لتسليم السلطة إلى مدنيين فى أقرب وقت، وعبّر الاتحاد الإفريقى عن "قلقه البالغ" إزاء تولى الجيش السلطة، فى حين تسعى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وبعض البلدان المجاورة لتشاد إلى التوصل لحل مدنى-عسكرى.