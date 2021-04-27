طباعة العنوان الوطني الخاص بي عبر الموقع الرسمي لمؤسسة البريد السعودي

طباعة العنوان الوطني الخاص بي أحد أكثر الأمور التي تهم المواكن في المملكة العربية السعودية، حيث أنه حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية في القيام بالتسهيل على المواطن السعودي، قامت بأنشاء نظام حديث و جديد تم تأسيسه عبر مؤسسة البريد السعودي و سمى باسم العنوان الوطني السعودي، إذ أن المواطن السعودي يتم وضع عنوانه الخاص على الموقع بحسب مواصفات و مقايس تم دراستها، لكل دروب النواحي في المملكة العربية السعودية، فيتم من خلال الموقع تحديد اسم الشارع، كما يتم تعريف المبنى برمز محدد.

العنوان الوطني

عن طريق هذا الموقع يستطيع كل المواطنين أن يصلوا الى أي شارع أو مبنى في كافة انحاء المملكة عن طريق رقم المخصص للشارع، وحتى لا تصاب بالحيرة وأنت تقوم بعملية الاستعلام، فكل ما عليك هو فهم أجزاء ومكونات الاستعلام بكل دقة و بالتفصيل.

طباعة العنوان الوطني الخاص بي

في ضوء التسهيل على المواطنين الذى تنتهجه المملكة فقد وفرّت حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية خدمة إلكترونية أخرى فرعية؛ حيث تستطيع عن طريقها أن تجيب عن تساؤلك كيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي وأن تحصل على نسخة ورقية من خلال بعض الخطوات البسيطة.

في البداية نستطيع أن ندخل على الموقع الرسمي مؤسسة البريد السعودي.

قم بكاتبة رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الخانة الأولى الهوية الوطنية .

فم بكتابة رقم جوالك المسجل من سابق في الخانة الثانية الجوال.

ثم قم بالضغط على زر تحقق من الهوية بالأسفل.

سوف يتم عرض بياناتك الشخصية المسجلة من ذي قبل و سيتم السماح لك بالتعديل فيها أو إضافة أي بيانات فيها.

اضغط على زر طباعة لتحصل على نسخة وورقية من العنوان الوطني.

كيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي

بهذه الطريقة تتمكن من طباعة العنوان الوطني الخاص بي بكل سهولة ويسر، ويمكنك الاحتفاظ به.