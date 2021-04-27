محامي "طفلة المعادي" يكشف الخطوات المستقبلية بعد حبس المتحرش

وصف محامي طفلة المعادي عبد الرازق مصطفى، حكم محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم محمد جودت المعروف إعلاميا بالمتحرش، بـ"التاريخي"، بعدما حكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وعن كواليس الحكم، قال مصطفى لموقع "دوت الخليج" إنّ: "الطفلة لم تحضر الجلسة بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة الحادث، مضيفًا: "بعد النطق بالحكم كانت هناك فرحة عارمة للأهالي لأنهم شعروا برد حقهم واعتبارهم من قبل المحكمة".

وأشار محامي الطفلة إلى أن: "الفترة القادمة ستشهد العمل على الحصول على تعويض خاص للطفلة وأهلها جراء ما حدث لهم من أزمات نفسية وتشهير بعد الحادث، وسيتم العمل على أقصى تعويض من الجاني، يسترد حق الطفلة".

وكان النائب العام كان قد أحال محمد جودت، للمحاكمة في مارس الماضي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان التحرية بمنطقة المعادي، والتحرش بها جنسيًا بملامسة أجزاء من جسدها.

وأوضح المحامي أن: "المحكمة حكمت على المتهم محمد جودت حسين بالسجن المشدد عشر سنوات عن تهمة هتك العرض، ولم تتم إدانته بتهمة الخطف، ووجه شكره إلى هيئة المحكمة الموقرة الدائرة 24 جنايات المعادي عن الحكم الذي يعد رادعًا عن الواقعة وهو حكم تاريخي".

وكان الحادث قد بدأ بعد تداول مقطع مصور من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهر محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل في أحد الإشارات، قبل أن تخرج امرأة وتطرده.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّت إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة وصدور الحكم اليوم.

وأردف الباحث القانوني: "هذا الحكم يعد من أسرع الأحكام في تاريخ القضاء المصري، ويعد تطورًا في الاستجابة السريعة بخصوص قضايا الأطفال في مصر وحمايتهم التي تقع على كاهل جميع المعنيين بحقوق الطفل".

وأوضح العضو بالائتلاف المصري لحقوق الطفل: "نتوقع من الآباء والأمهات مزيدا من التوعية لأولادنا وبناتنا جميعًا، والاستماع إليهم جيدًا، لأنكم حائط الصد الأول الحامي لهم بجانب القانون".