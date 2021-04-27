جدة - نرمين السيد - دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولى إلى الوقوف أمام مسؤولياته والعمل على وضع حد فورى للعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى ومدينة القدس والتصدى لجرائم الاقتلاع والترحيل القسرى بصورة سريعة وحاسمة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى على طريق إنهاء هذا الاحتلال.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تدعو لوضع حد للعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.