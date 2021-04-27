لافروف يتوعد الولايات المتحدة برد روسى قاس على محاولات تجاوز الخطوط الحمراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إلا إذا ما كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للحوار مع روسيا، يبقى هذا خيارها، وبالتالى سنعيش فى ظروف "الحرب الباردة، أو أسوأ من ذلك".

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