العراق يوافق على طلب لمساعدة الجيش اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مؤتمر صحفى بحسب "روسيا اليوم"، إن مجلس الوزراء وافق على طلب بمساعدة الجيش اللبنانى لما يمر به لبنان من ظروف صعبة.

ولم يكشف ناظم عن تفاصيل المساعدة، لكن معلومات حصلت عليها "روسيا اليوم"، تفيد بأن قيمة المساعدات تبلغ 3 ملايين دولار.

يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مستمرة إلى لبنان من المحروقات والمستلزمات الطبية والغذائية لمساعدته فى تجاوز الظروف التى يمر بها.