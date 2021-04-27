نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

نظام نور برقم الهوية الذي يبحث عنه كافة الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المتنوعة بداخل المملكة العربية السعودية وهذا يتم عن رابط نظام نور معرفة النتائج الفصل الدراسي الثاني، والذي يتم عن طريقه الاستعلام والتعرف على نتائج الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية، من خلال القيام بتسجيل رقم الهوية، ويعد نظام نور هو المنصة التعليمية الرسمية المعتمدة بالمملكة والذي عن طريقه يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسطة وأيضاً الثانوية ، على أن يتم رفعها عبر نظام نور لكافة الطلاب، ليستطيعوا الحصول على الدرجان بشكل إلكتروني بالمنزل.

من المقرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم السعودي بمهام رفع نتائج الطلاب عن طريق نظام نور التعليمي بطريقة إلكترونية بظل الإجراءات الاستثنائية والتدبير الوقائية التي تتبعها الوزارة بظل أزمة فيرس كورونا المستجد، حيث أن الوزارة تبدأ بالساعات القادمة كافة أعمال اعتماد نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المتنوعة بالمملكة العربية السعودية، على أن تضم ظهور نتائج الطلاب بجميع المراحل بداية من طلاب المرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الثانوية، ونحن سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل إلكتروني.

قد اتبعت وزارة التربية والتعليم بالسعودية جميع الإجراءات الاحترازية وهذا على أن يتم القيام بعقد اختبارات الطلاب النهائية على أكمل وجه، وتستعد الآن الوزارة بأن تقوم برفع النتائج عبر الموقع ويتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات

يتم الدخول على الموقع الخاص نظام نور. يتم الدخول على خانة نتائج الطلاب. يتم إضافة رقم الهوية. يتم النقر على الاستعلام للنتائج. يتم الضغط على أيقونة استعلام.

اكدت وزارة التربية والتعليم في السعودية ان نتائج الطلاب تكون متاحه يوم السابع عشر من شهر رمضان 1442 ليتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن النتائج وكشف الدراجات ويمكن طباعتها الكترونيا، كما يمكن ايضا لوليالامر الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهوية، واوشكت بالفعل عمليات التصحيح وتجميع كافة الدراجات، ويتم رفعها علي نظام نور وتمكين الطلاب من الحصول علي النتيجة فورا.