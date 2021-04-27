وزارة التجارة: فرض عقوبات قصوى على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية

وزارة التجارة السعودية – حثت السلطات السعودية جميع المستهلكين على التسوق لشراء لوازم عيد الفطر في أوقات مختلفة لتجنب الازدحام ومنع انتشار COVID-19، وقالت وزارة التجارة إن التسوق في غير أوقات الذروة سيقلل من طوابير الانتظار والاكتظاظ، كما وجهت الوزارة المحلات التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات وتلبية احتياجات المستهلكين، وقالت الوزارة إن التسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية القابلة للتطبيق هو أحد الخيارات لتجنب الازدحام والمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، وأضافت الوزارة أنه سيتم فرض عقوبات قصوى على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والقدرات التشغيلية، وعدم تفعيل تطبيق توكلنا.

حصيلة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بالمملكة

وسجلت المملكة تسع حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6922، وأكدت وزارة الصحة السعودية 1045 حالة إصابة مؤكدة جديدة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ما يعني أن 414،219 شخصًا قد أصيبوا بالمرض الآن، ومن إجمالي عدد الحالات، لا يزال هناك 9710 حالة نشطة و 1277 حالة حرجة، وبحسب الوزارة ، سُجلت أكبر عدد من الحالات في العاصمة الرياض بـ 419 ، تليها مكة المكرمة بـ 221 ، والمنطقة الشرقية بـ 155 ، وعسير 50 ​​، والمدينة المنورة 37 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 983 مريضا من كوفيد -19 ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 397.587.

وزارة التجارة والصحة السعودية تدعوا الأفراد للإلتزام بالإجراءات

وجددت وزارة الصحة دعوتها للجمهور للالتزام بالإجراءات والالتزام بالتعليمات والتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورنا، وأثر جائحة الفيروس التاجي على أكثر من 148 مليون شخص على مستوى العالم ووصل عدد القتلى إلى حوالي 3.13 مليون، كما دعت وزارة التجارة السعودية إلى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسوق.