ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

الرياض ـ وكالات: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، بينما حددت وزارة الداخلية غرامات مالية لمعاقبة المخالفين. وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الضوابط الجديدة تتضمن منع اصطحاب الأطفال في الحرم المكي، كما تتضمن إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”. وتشمل الضوابط الجديدة اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح وهي “محصن ـ محصن جرعة أولى ـ محصن متعافي”، كما تشمل عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية والالتزام بالمواعيد المحددة”.

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