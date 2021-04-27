مساعدات غذائية من السلطنة لـ33 ألفا و600 أسرة محتاجة بساحل حضرموت

المكلا (اليمن) ـ «الوطن»:

بدأت الجمعية الإسلامية الثقافية الخيرية الاجتماعية بمدينة المكلا باليمن، توزيع المساعدات الغذائية المقدَّمة من السلطنة ممثلة في الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية على أبناء ساحل حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجسور الأخوة بين السلطنة واليمن، حيث أشاد وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني بالدعم الذي تقدِّمه السلطنة عبر الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بالتعاون مع الجمعية الإسلامية بحضرموت. وقال إن هذه المساعدات تأتي في وقت أحوج ما تكون الأسر المعوزة إليها بسبب ظروف الحرب التي انعكست على الحالة المعيشية الصعبة للمواطنين اليمنيين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا للتخفيف من معاناتها.

وعبَّر رئيس الجمعية الإسلامية الثقافية الخيرية الاجتماعية بحضرموت البروفسور عبدالله بن محمد باهارون عن شكره للجهود التي تبذلها السلطنة على جميع الأصعدة عامة وعلى الصعيد الإغاثي خاصة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة بالمحافظة، مشيدًا بالتدخل الإنساني في محافظة حضرموت عبر تسيير هذه القافلة السنوية التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية التي سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي.

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