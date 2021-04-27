أخبار اليمن : وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله الحرازي

وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله الحرازينعت وزارة الإعلام والمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وقطاع قناة اليمن الفضائية الإعلامي عبدالله علي الحرازي والذي وافاه الأجل اليوم بصنعاء إثر مرض عضال ألم به عن عمر ناهز ألـ 65 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.

وأشادت وزارة الإعلام بمناقب الفقيد الحرازي وإسهاماته الإعلامية، حيث يعتبر أحد القيادات الإعلامية التي كانت لها بصمات واضحة في تطوير الأداء بقطاع قناة اليمن، من خلال عمله رئيساً للقطاع ومدير عام الأخبار الأسبق.

ونوه البيان بدور الفقيد الحرازي، حيث بدأ عمله في سبعينيات القرن الماضي في المجال الإذاعي بإذاعة صنعاء، ثم انتقل إلى العمل التلفزيوني ويٌعد من الرعيل الأول الذي تدرب على يديه العديد من الكوادر في التلفزيون اليمني.

وأكد البيان أن الوطن خسر برحيل الفقيد الحرازي شخصية إعلامية لها بصمات وتجربة زاخرة في العمل بقطاع التلفزيون.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعربت وزارة الإعلام والمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وقطاع قناة اليمن الفضائية عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد والوسط الإعلامي بهذا المصاب .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

