البنتاغون: سنراجع انتشار القوات الأميركية في العالم

أكد المتحدث باسم البنتاغون، لسكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة ستراجع انتشار قواتها في العالم، بحلول يونيو المقبل.
وتوقع كيربي، وردا على سؤال لـسكاي نيوز عربية، أن تتم مراجعة البنتاغون لانتشار القوات الأميركية في العالم، وستصدر نتائجها في يونيو المقبل.
وستقرر المراجعة مصير القاعدة البحرية في غوانتانامو في كوبا، والتي تشغلها الولايات المتحدة بإذن من الحكومة الكوبية منذ أكثر من مئة عام.
وكشف كيربي، أن مجلس الأمن القومي وبتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، ينظر حاليا في خطط لغلق معتقلات غوانتانامو، التي مازالت تضم 40 معتقلا من بينهم المدانون في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وأبرزهم المعتقل خالد الشيخ محمد.
واعترف كيربي أن الإدارة الأميركية تريد نقل المعتقلين المتبقين في غوانتانمو إلى داخل الولايات المتحدة، ومحاكمتهم وفقا للقوانين الفيدرالية، وليس أمام المحاكم العسكرية كما حصل منذ عام 2001.
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