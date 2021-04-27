غدا .. الرئيس الأمريكى يلقى خطابا بمناسبة مرور مائة يوم على تسلمه السلطة

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس الأمريكى جوبايدن مساء غد الأربعاء، خطابا أمام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى جلسة مشتركة لغرفتى التشريع فى الكونجرس الأمريكى، و بحسب المصادر الأمريكية سيكون خطاب بايدن هو أول خطاب لنواب الشعب الأمريكى ومشرعيه بمناسبة مرور 100 يوم على بدء توليه مهامه الرئاسية.





و تقول المصادر الأمريكية والتقارير الإخبارية المحلية، إن موضوع الانسحاب العسكرى الأمريكى من أفغانستان، سيكون على رأس الموضوعات التى سيتضمنها خطاب الرئيس الأمريكى، لا سيما فى ظل اهتمام الرأى العام الأمريكى بتلك القضية، ورغبة الإدارة الأمريكية الحالية وكذلك السابقة فى وقف وتيرة الموت لشباب المجندين الأمريكيين فى بلاد غريبة وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، وإلى جانب ذلك التبعات الاقتصادية التى صاحبت التواجد الأمريكى فى أفغانستان.

و بحسب الخبراء، فقد بلغت فاتورة التداخل الأمريكى فى أفغانستان لمكافحة الإرهاب ما يزيد عن 300 مليار دولار أمريكى منذ بدء تلك العمليات فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، ويذكر فى هذا الصدد أن إدارة بايدن قد تعهدت بسحب آخر جندى أمريكى من أفغانستان بحلول الحادى عشر من سبتمبر 2021.

كذلك سوف يستعرض الرئيس الأمريكى، فى خطابه لممثلى الشعب، جهود إدارته لمحاصرة وباء كورونا وإجراءات التحفيز والتنشيط الاقتصادى للتخفيف من الآثار الاقتصادية التى صاحبت إجراءات مقاومة الوباء، وما تقوم به إدارته لإعادة القوة إلى الاقتصاد الأمريكى فى مرحلة ما بعد كورونا.

وذكرت منصة "ميليترى تايمز" الأمريكية الإخبارية، أنه من المتوقع ألا يزيد عدد الحضور من أعضاء الكونجرس الامريكى بغرفتيه لخطاب الرئيس بايدن عن 200 مشرع أمريكى بسبب إجراءات التباعد الاحترازية التى فرضتها جائحة كورونا، إلا أن المنصة الأمريكية قالت أن الخطاب سيكون بطبيعة الحال متلفزا وموجها لكل الأمريكيين.