الاتحاد الإفريقى يدعو المجلس العسكرى فى تشاد إلى توطيد النظام الديموقراطى

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الدورى للاتحاد الإفريقى فيليكس تشيسكيدى، اليوم المجلس العسكرى الحاكم فى التشاد إلى "توطيد النظام الديموقراطى بسرعة"، وذلك بعد أسبوع على وفاة الرئيس إدريس ديبى وحلول نجله الجنرال محمد إدريس ديبى محله.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، قال تشيسكدى إنه يؤيد بالطبع الاستقرار الحالى شرط أن يفضى بسرعة كبيرة إلى توطيد الديموقراطية. وتأتى دعوة تشيسكيدى بعد مقتل شخصين على الأقل اليوم فى تظاهرات متفرقة فى نجامينا وفى جنوب البلاد ضد المجلس العسكرى. وكان المجلس العسكرى الذى عين أمس رئيس الحكومة السابق آلبير باهيمى باداكى رئيسا للحكومة الانتقالية قد حظر فى مرسوم خروج أى تظاهرات غير مرخصة محذرا من "بلبلة النظام العام".

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