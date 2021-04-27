جدة - نرمين السيد - أكدت النيجر أنها ستتعاون بشكل كامل مع تشاد وذلك يومًا بعد مطالبتها من طرف المجلس العسكرى الانتقالى فى انجامينا بالتعاون من أجل القبض على بعض قادة جبهة التناوب والوفاق المتمردة.





ونقلت وسائل اعلام عن مصدر رسمى نيجرى قوله اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية": "إن القوات المسلحة للبلدين على اتصال دائم"، وأنها جرت بالفعل بعض الاعتقالات على مستوى ديركو دون تحديد عددها". وكان المتحدث باسم المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد الجنرال عازم برماندوا أغونا قد دعا أمس النيجر إلى "التعاون والتضامن بموجب الاتفاقيات المختلفة بين البلدين من أجل تسهيل القبض على مجرمى الحرب هؤلاء المسؤولين عن مقتل عشرات الجنود التشاديين وفى مقدمتهم ماريشال التشاد وتقديمهم للعدالة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيجر تؤكد تعاونها مع تشاد فى القبض على المتمردين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.