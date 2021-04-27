“رابط نتائج النجاح” استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي والسادس الإعدادي بملفات PDF

استخراج نتائج الثالث المتوسط حيث يبحث الكثير عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي عبر رابط النجاح التعليمي ويترقبون موعد ظهورها، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي للعام الدراسي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عن طريق الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العراقية في جميع أنحاء ومحافظات محافظات العراق، وذلك في خلال الساعات القليلة الآتية.

وزارة التربية والتعليم

موقع النجاح التعليمي لنتائج الطلاب

هو الرابط الرسمي لنتائج الطلاب في محافظات العراق، للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والسادس الإعدادي، وهو ما أعلنت عنه الوزارة من قبل، وسوف يتم فتح باب الاستعلام لكل طلاب الصف الثالث المتوسط التمهيدي للعام الدراسي 2021 من خلال الموقع الرئيسي و الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من وقت انتهاء توثيق النتائج، عن طريق الهيئات والجهات المتخصصة في الوزارة، ويترقب الطلاب الإعلان عن النتائج الاثنين 26 أبريل 2021.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021

بالرغم من أن تأدية الامتحانات كانت في أصعب الظروف بجانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا و منع الاختلاط والتجمعات، إلا أن الطلاب قد اجتازوا الاختبارات بنجاح، كما أن وزارة التربية والتعليم العراقية صرحت بأن من المتوقع أنه ستكون نتيجة نسبة الناجحين مرتفعة للغاية لنتيجة الصف الثالث المتوسط للعام الحالي، على الرغم من الإجراءات المشددة والضغط الذي كان عبًأ على الطلاب، إلا أن جميع المؤشرات الأولية والتوقعات تأكد أن نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط التمهيدي للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 مرتفعة جدًا.

كما أن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2021 يمكن من خلال اسم الطالب ورقم جلوسه في جميع محافظات العراق، من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وكتابة جميع البيانات والمعلومات اللازمة، ثم بعدها يرفع الستار عن نتائج الامتحانات خلال الساعات الآتية.

نتائج الاختبارات النهائية للصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021

من خلال الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأقاويل عن أنه تم ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنفي هذه الأخبار، وأكدت أن النتائج لازالت مستمرة في الرصد والتجميع حتى الآن، وفي أقرب وقت ممكن سوف يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الناجحين في جميع أنحاء المحافظات.

وإليكم طريقة استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021، وهي بإتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال شبكة الإنترنت. يتم اختيار خدمات الطلاب، ثم بعدها النقر على النتائج. يتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي باسم الطالب ورقم الجلوس. بعد أن يتم كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة يتم النقر على عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة على الفور.

وبمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق فقد أعلنت منذ يومين الغلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في الدور التمهيدي اليوم الأحد، ويترقب الطلاب نزول النتائج جميعها بأسماء المحافظات، حيث يتم نزول نتائج المحافظات بالتتابع، عبر رابط موقع النجاح أو موقع ناجح التعليمي، ويكون استخراج النتيجة بتنزيل ملف بي دي اف لنتائج الطلاب على جهاز الكمبيوتر لديك ثم يتم اختيار المحافظة ثم اسم الطلب لتظهر له النتيجة.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالتصريح للطلاب بأن الطالب عليه التوجه فقط عبر القنوات الرسمية التي تقوم الوزارة بإتاحتها لاستخراج المعلومات وإعلانها كما يتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر قناة تليجرام الطلاب أو موقع ناجح التعليمي ولابد عدم الالتفات للمواقع الغير رسمة التي تعلن نتائج خاطئة ومواعيد وهمية عن النتائج، وأن نتائج الطلاب ستكون بين الساعة والأخرى.