بشرى سارة لكبار السن على إعفاء المسنين من دفع رسوم الخدمات

بشرى سارة نزفها لكبار السن في مقالنا هذا فقد حدد الحالات التي يجوز إدخال المسن دور الرعاية، وأهم قرار لمجلس الشورى اليوم إعفاء المسنين من دفع رسوم الخدمات بموجب نظام حقوق كبار السن، حيث وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي يتضمن العديد من الحقوق والمزايا التي يجب أن تتوفر لكبار السن خاصة ما يتعلق بالإيداع في دور الرعاية.

أبرز مواد نظام حقوق كبار السن:

كان من أهم قرارات مجلس الشورى اليوم تشجيع القادرين من كبار السن على العمل والانخراط في المجتمع وتعظيم دور الخبرة لديهم ، فقد يهدف المشروع بعد عمليات بحث متعددة إلى تنظيم وتنفيذ برامج تكون مناسبة لكبار السن ومؤهلة تأهيل كامل، بالإضافة إلى إنها تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

حالات دخول دور الرعاية:

وبحسب المادة السادسة من مشروع النظام فإنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه وعن رغبته إذا طلب ذلك من أبنائه أو من أهله، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايته.

توفير الرعاية الأسرية:

كما أشارت المادة الثالثة من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية ومن حقه على ابنائه ان يوفروا له كل سبل الراحة والاهتمام به على أكمل وجه .

رعاية كبار السن:

ويهدف النظام الى توفير كل سبل الراحة لفئة كبار السن لحفظ كرامتهم وحقوقهم وتوفير رعاية كافية لهم ، و إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.