تمويل السيارات بنك الإمارات الإسلامي وعرض شهر رمضان تأجيل أول قسط

تمويل السيارات بنك الإمارات الإسلامي ، يقدم بنك الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية مميزة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعيداً عن الفوائد الربوية، ويتميز بتقديمه لحلول تمويلية تتناسب مع إحتياجات العملاء ومتطلباتهم ومن ضمنها تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين علي مبدأ المرابحة، وبمناسبة شهر رمضان الكريم يقدم بنك الإمارات الإسلامي عروض تمويلية بتأجيل أول قسط ل4 أشهر حال تقديمك بطلب التمويل خلال هذا الشهر بالإضافة الي معدلات خاصة علي الموديلات المختارة تصل الي 0% علي موديلات مختارة من سيارات لكزس مع الفطيم للسيارات، وفي هذه المقالة سنتناول عرض تمويل السيارات بشهر رمضان وشروط الحصول علي طلب التمويل والوثائق المطلوبة فضلاً عن رابط تقديم الطلب.

تمويل السيارات بنك الإمارات الإسلامي

إذا كنت تبحث عن سيارة أحلامك سواء كانت رياضية أو متعددة الاستخدامات فهذا هو الوقت المناسب لإختيارك لسيارتك المفضلة بعرض تمويل السيارات بدون تحويل راتب بالمميزات الآتية والتي تلبي احتياجاتك وميزانيتك.

مزايا تمويل السيارات خلال شهر رمضان

معدلات مرابحة ثابتة تبدأ من 1.80% سنوياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين.

معدلات خاصة مع الفطيم للسيارات علي موديلات مختارة من سيارات تويوتا تبدأ من 1.49% سنوياً وسيارات لكزس والتي تصل الي 0% علي بعض الموديلات.

يمكنك تأجيل سداد أول قسط لمدة تصل الي 120 يوم.

سهولة ومرونة في دفع الأقساط تصل الي 5 سنوات.

سهولة وسرعة الإجراءات البنكية وبموافقة فورية خلال 4 ساعات تقريباً حال تقديم طلب تمويل السيارات من الإمارات الإسلامي.

يتضمن التمويل السيارات الجديدة والمستعملة والمستعملة المعتمدة.

منتج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لمبدأ المرابحة.

هذا التمويل لا يتطلب تحويل الراتب.

يتعين علي مقدم الطلب تقديم وثيقة إثبات دخل أو شهادة راتب.

إذا كنت من العملاء غير محولة رواتبهم للبنك فينبغي أن تقدم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر، إما إذا كنت من العملاء المحولة رواتبهم للإمارات الإسلامي فهذا الشرط لا ينطبق.

صورة جواز سفر ساري المفعول و للمقيمين صورة تأشيرة الإقامة السارية وجواز السفر، ويتطلب للمواطن والمقيم إحضار الأصل للتحقق.

تأمين شامل للسيارة إسلامي.

شيك ضمان.

يمكن طلب البنك بموافاته بشيكات آجلة .

يتعين علي مقدم الطلب للسيارات الجديدة إن يقدم عرض سعر للسيارة أو فاتورة مبدئية من الوكيل.

إذا كان مقدم الطلب لتمويل سيارات مستعملة، فينبغي إن يقدم شهادة تقييم صادرة عن وكيل مدرج ضمن قائمة الوكلاء المعتمدين للبنك ووثيقة ملكية وعرض سعر أو بيع موجه للإمارات الإسلامي من مالك السيارة الحالي.

الوثائق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارات

يمكنك تقديم طلب تمويل السيارات والاستفادة من عرض رمضان من خلال صفحة تقديم طلب التمويل.

وإذا كنت بحاجة الي سيولة نقدية لتلبية متطلباتك فيمكنك الاستفادة من التمويل الشخصي من بنك الإمارات الإسلامي حتي 4 مليون درهم إماراتي والحصول علي الموافقة في 24 ساعة فقط.