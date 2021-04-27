هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب «فصلا عنصريا واضطهادا»

القدس المحتلة ـ رويترز: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بانتهاج سياسات فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بها، تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يسعى لتشبيه إسرائيل بجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري وإنما يقيِّم ما إن كانت أفعال وسياسات بعينها تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف القانون الدولي. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير صحيح ويتنافى مع المنطق” واتهمت المنظمة باتباع “أجندة معادية لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير المنظمة ووصفته “بالشهادة الدولية القوية والحقة”.

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