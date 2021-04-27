الهند: الصحة العالمية حزينة .. والجيش يتدخل لمواجهة الأزمة

■ مصر ترخص لقاح «كورونا فاك» الصيني

■ إيران تبدأ حملة تطعيم بلقاح «إيراني ـ كوبي»

■ وحدات الرعاية المركزة تزدحم بمصابي كورونا بفرنسا

■ تركيا تطبق إغلاقا شاملا حتى 17 مايو

■ باكستان تنشر الجيش فـي 16 مدينة

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن»ـ وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الوضع في الهند، حيث تصاعدت إصابات كورونا “محزن” وإن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة. وقال تيدروس في إيجاز صحفي: “تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة ومن بينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل”. وأضاف أنه أعلن بالفعل عن توجُّه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة العالمية للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض، في السياق تدخلت القوات المسلحة الهندية لمساعدة الهند على مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، حيث بات مرض “كوفيد 19” يشكل عبئًا ثقيلًا على نظام الرعاية الصحية ونفاد الأكسجين الطبي، وعدم وجود أسرة خالية بالمستشفيات وحتى أماكن لإقامة الجنازات في مدن من بينها نيودلهي. وأبلغ رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بابين روات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماع، بأنه سيتم استدعاء جميع الأفراد الطبيين المتقاعدين من القوات المسلحة خلال العامين الماضيين للعمل في منشآت علاج مرض “كوفيد19” القريبة من منازلهم. وأوضح روات في معرض إطلاعه لرئيس الوزراء على استعدادات القوات المسلحة لمواجهة الأزمة، أن جميع اسطوانات الأوكسجين المتوافرة لدى الجيش سيتم توزيعها على المستشفيات التي في حاجة للغاز المنقذ للحياة. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 148 مليونا و472 ألفًا و898 حالة.

إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي التأكيد على أن الوضع الصحي في بلاده فيما يتعلق بتفشي مرض فيروس كورونا الجديد خطير جدا. وقال المشيشي في تصريحات للصحفيين على هامش إعطاء إشارة بدء حملة تلقيح قوات الأمن الداخلي بثكنة “العوينة” بتونس العاصمة، إن “الوضع الصحي خطير جدا، بالنظر إلى سرعة انتشار المرض”. من جهته قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي تزويد سوريا بلقاحات روسية ضد فيروس كورونا، والتعاون بين البلدين في مكافحته. في مصر قالت هيئة الدواء إنها منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح “كورونا فاك” من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا. كما تلقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية للتطعيم.

دوليا، أكدت السلطات البرازيلية أن اللقاح الروسي “سبوتنيك5” المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، ووافقت على إنتاجه محليا، بينما وصل عدد الدول التي سجلت هذا اللقاح في وقت سابق إلى 61 دولة. في السياق بدأت إيران حملة تطعيم باستخدام لقاح “إيراني ـ كوبي” تم تصنيعه في ايران لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. الى ذلك شهدت وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات الفرنسية، زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، في تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفرض إغلاقًا على مستوى تركيا في الفترة من 29 أبريل إلى 17 مايو للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الإجراءات الصارمة التي تبدأ الخميس، ستستمر دون انقطاع حتى 17 مايو.

آسيويا، نشرت باكستان قوات الجيش في 16 مدينة كبيرة لمساعدة السلطات المدنية في فرض الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن بينها وضع الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق الأعمال غير الضرورية بعد الساعة السادسة مساء.