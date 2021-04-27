مصر.. وزارة الصحة تنفي تسجيلا صوتيا بشأن أسرة المرضى

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية ما يتم تداوله من تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم توافر أسرة للمرضى، وتدهور الوضع الوبائي بالمحافظات، وفتح كافة المدن الجامعية بالمحافظات لاستقبال المرضى.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن ذلك التسجيل عار تماما عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان، ولأي من قطاعاتها بصلة، مؤكدة توافر أكثر من بالمئة من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات مصر لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد.

وناشد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد، المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، محذرا من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

وأكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي من الأوكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلا عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتا إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني الممكن.

ولفت مجاهد إلى متابعة وزيرة الصحة والسكان هالة زايد الدورية لسير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومراجعة نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأوكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، مشيرا إلى استمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض ضمن خطة الوزارة للتصدي الجائحة.

وشدد مجاهد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، كما ناشد حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.