الملكة إليزابيث تعود لممارسة مهامها بعد رحيل الأمير فيليب

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الملكة استقبلت سفيرة جمهورية لاتفيا وسفيرة جمهورية كوت ديفوار عبر رابط فيديو من قلعة وندسور الملكية، وظهرت وهى ترتدى فستانا ملونا بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقدا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط، وبروشا من الماس.
وبحسب "روسيا اليوم" توفى الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما فى 9 أبريل 2021 وأقيمت له جنازة فى كنيسة القديس جاورجيوس 17 أبريل.
وحضر جنازة الأمير فيليب الذى عاش مع الملكة 73 عاما حوالى 30 شخصا من أقرب أصدقائه وأقاربه.
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