توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تتراوح أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا فى روسيا وواحد فى جورجيا. ووفقا لمصدر مطلع على القضية فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية وتم توقيف ستة منهم فى إقليم الراين الأسفل والسابع فى بوى دى دوم. وتم احتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" فى إطار هذا التحقيق الأولى لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

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