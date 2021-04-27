مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح لمتمردين شرق الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، قال المسؤول المحلى بـالمدينة جيرفيه ماكوفى بوكوكا اليوم إنه لولا يقظة القوات المسلحة ودعم لواء التدخل السريع التابع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو لكان الوضع أكثر سوءا، ودعا السكان إلى توخى اليقظة والحذر والتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية من أجل عودة الاستقرار إلى الإقليم.
مما يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة هى ميليشيا أوغندية تنشط فى شرق الكونغو منذ تسعينيات القرن الماضى وارتكبت عشرات الهجمات الانتقامية الوحشية بحق المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها فى أواخر عام 2019.
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