مواصفات وسعر موبايل شاومي 11 ألترا ملك الموبايلات من شاومي Mi 11 Ultra: أعلنت شاومي عن إطلاق سلسلة موبايلات جديدة وهي Mi 11، وجاء أقوي هاتف في هذة السلسلة هو هاتف Mi 11 Ultra، وتم الإعلان عن Mi 11 ألترا يوم 29 مارس 2021، ومن المُفترض نزول الهاتف في الأسواق في شهر مايو القادم، ويأتي موبايل شاومي 11 ألترا بمواصفات وتصميم غير المعتادة من شاومي إطلاقاً، معاً في هذا المقال سنتعرف علي مواصفات وسعر الهاتف بالتفصيل.

المعالج: يأتي الموبايل بمعالج من كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 الجيل الخامس ثماني النواة، وبمعالج رسوميات من أدرينو 660.

يأتي الموبايل بمعالج من كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 الجيل الخامس ثماني النواة، وبمعالج رسوميات من أدرينو 660. الشاشة: يأتي هاتف مي ألترا بشاشة من نوع أموليد بدقة 1440×3200 بكسل وبجودة FHD+، ومزودة بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس فيكتس.

يأتي هاتف مي ألترا بشاشة من نوع أموليد بدقة 1440×3200 بكسل وبجودة FHD+، ومزودة بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. الذاكرة: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجابايت، ويأتي بنسخة أخري بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجابايت، ويأتي بنسخة أخري بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، وهي كاميرا للتصوير بزاوية واسعة، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/4.0 وهي كاميرا خاصة لعمل الزووم، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية واسعة جداً، وتأتي الكاميرات مع فلاش ليد مزدوج.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، وهي كاميرا للتصوير بزاوية واسعة، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/4.0 وهي كاميرا خاصة لعمل الزووم، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية واسعة جداً، وتأتي الكاميرات مع فلاش ليد مزدوج. الكاميرا الأمامية: يأتي الموبايل بكاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.0.

يأتي الموبايل بكاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.0. شبكات الإتصال: يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجامس، ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano_sim.

يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجامس، ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano_sim. البطارية: يأتي الموبايل ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 67 وات.

يأتي الموبايل ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 67 وات. نظام التشغيل وواجهة المستخدم: يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد 11 وبواجهة مستخدم MIUI 12.5.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد 11 وبواجهة مستخدم MIUI 12.5. تصميم الهاتف: يأتي تصميم هاتف Mi 11 Ultra من الزجاج من الأمام والخلف مع إطار جانبي من الألومنيوم.

يأتي السعر العالمي لموبايل شاومي مي 11 ألترا بسعر 1300 دولار أمريكي.

ويأتي سعر الهاتف في الصين والهند بسعر يبدأ من 1200 يورو.

مواصفات موبايل Mi 11 Ultraسعر موبايل شاومي مي 11 ألترا

ولم يتم تحديد سعر الهاتف في الدول العربية حتي الآن، وسنوافيكم بالاسعار عند نزول الهاتف بالأسواق العربية.