تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي والمصري الليلة بجودة عالية عبر جميع الأقمار تعديل جديد

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 تحديث أبريل، لمتابعة كافة المباريات كرة قدم كرة يد كرة سلة فهي الناقل الفضائي الحصري لكافة البطولات الفردية والجماعية في مصر، والليلة تنقل العديد من المباريات في الألعاب المختلفة في كرة القدم تنقل الآن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري، وتقدم القناة أستوديو تحليلي قوي يقوده نجم الإعلام الكابتين أحمد شوبير، ويستضيف نجوم النادي الأهلي والمصري القدامى لتحليل اللقاء المرتقب، فكلا الفريقين الليلة يبحث عن الفوز الأهلي لاستعادة الصدارة، والمصري للتشبث بالمربع الذهبي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

انطلقت قناة أون تايم سبورت عام 2017 تحت مسمى قناة أون سبورت، لمالكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وكانت انطلاقة قوية جداً، وحصلت على العديد من المنافسات العالمية مثل السوبر الإسباني، ومباريات الأندية العالمية في الدوريات الكبرى، وفي عام 2019، تم دمج القناة مع قناة تايم سبورت لنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضياً، وتكوين تحلف قوي لكي يستطيع أن ينافس أقوى القنوات العربية في شراء الحقوق الكبرى.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 17 12 3 2 17 9:30 21 39 2 الأهلي 14 10 3 1 20 9:29 20 33 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 16 البنك الأهلي 18 2 8 8 16 24:15 -9 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

ترتيب الدوري المصري 2021موعد مباراة الأهلي والمصري الليلة على أون تايم سبورت

تنقل قناة أون تايم سبورت الأولى مباراة الأهلي والمصري الليلة، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويقدم الاستوديو التحليلي للمباراة الكابتين أحمد شوبير، ويعلق على المباراة المعلق المتميز حاتم بطيشة.

التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقيH معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 مجموعات كأس العرب لكرة القدم المجموعة الأولى ” قطر ، العراق ، الفائز من سلطنة عمان والصومال، الفائز من البحرين والكويت.

المجموعة الثانية ” تونس ، الأمارات، سوريا، الفائز من اليمن ومورتانيا.

المجموعة الثالثة ” المغرب، السعودية، الفائز من الأردن وجنوب السودان، الفائز من فلسطين وجنوب السودان

المجموعة الرابعة ” مصر، الجزائر، الفائز من لبنان وجيبوتي، الفائز من ليبيا والسودان. مجموعات كأس العرب لكرة القدم

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات