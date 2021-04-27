زكاة الفطر والمال على منصة احسان الوطنية للتبرعات وكيفية التسجيل كمستفيد والتبرع لسداد الديون

كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد واستقبال التبرع وزكاة الفطر على منصة إحسان وهي المنصة الوطنية السعودية للتبرعات، وكذلك دفع زكاة المال على المنصة والاستفادة من منصة احسان لسداد ديون الغارمين من المسجونين والمسجونات، كل هذه تساؤلات يطرحها مواطني المملكة منذ انطلاق الحملة الوطنية السعودية للتبرعات وتعزيز المشاركة الاجتماعية وذلك في مطلع شهر رمضان الحالي، كما تتيح المنصة التبرع في صورة هدية لشخص محدد، أو جه معينة، هذا ويمكن الاستفادة من المنصة للأيتام والمطلقات والمرأة المُعيلة، كما تستقبل المنصة الصدقات، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم تفاصيل ما سبق.

كيفية التسجيل في منصة احسان للأعمال الخيرية “تبرعاة وزكاة وصدقات”

هذا ويمكن إرسال زكاة الفطر على منصة احسان وذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة النصية على رقم خصصته المنصة لذلك، فقد أعلنت دار الإفتاء بالمملكة السعودية عن مقدار مبلغ زكاة الفطر لهذا العام 1442، وهي واجبة على الجميع بالمملكة، سواء كانوا من المواطنين أوالمُقيمين على الأراضي السعودية، وزكاة الفطر يجب إخراجها خلال أيام شهر رمضان، وقبل صلاة العيد، ويُفضل إخراجها قبل عيد الفطر بأيام، أما عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام فقد حددتها دار الإفتاء السعودية بمبلغ 25 ريال، وذلك كحد أدنى عن كل فرد.

زكاة الفطر والمال على منصة احسان الوطنية للتبرعات

حاسبة زكاة المال على منصة إحسان الخيرية

كما يمكن زيارة رابط حاسبة الزكاة على منصة إحسان، وذلك للتعرف من خلال هذا الرابط على القيام بحساب ودفع زكاة المال والذهب والأسهم والصناديق الاستثمارية من خلال منصة إحسان، كما يمكم بعد تحديد قيمة الزكاة التبرع بها لمنصة احسان، والتي تقوم بصرفها في مصارفها الشرعية.

منصة احسان للعمل الخيري وأهدافها من التبرع والإهداء

تعتبر منصة إحسان هي منصة وطنية سعودية للعمل الخيري، وتعمل على تلبية طلبات الحالات الأشد احتياجاً، والمنصة بها ميزة التبرع السريع خلال وقت وجيز، كما يمكن من خلال المنصة إهداء التبرع لفئات محددة، كما يمكن دفع الزكاة مباشرة على المنصة، والتي تقوم بصرفها في المصارف الشرعية، هذا ومن أهم أهداف المنصة مشاركة المجتمع بكل فئاته ومؤسساته لتعزيـز قيـم التكافل.

دور منصة احسان للأعمال الخيرية

الدخول رابط منصة احسان للعمل الخيري.

اختيار الحالة التي ترغب في التبرع لها.

الضغط على خيار تبرع الآن

كتابة مبلغ التبرع.

لجعل التبرع في صورة هدية صع إشارة صح على “أريد أن أجعل هذا التبرع هدية”

الضغط على “تبرع الآن”.

سداد الديون للمعسرين.

المحتاجين لمسكن ملائم.

كفالة الأيام.

الطلاب لاستكمال دراستهم.

علاج الحالات المرضية.

أجراء العمليات جراحية للمحتاجين.

التبرع في صورة هدية لشخص محدد على منصة احسانالفئات المستفيدة من منصة احسان للأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن الآثار السلبية التي ألمت بقطاعات كبيرة من المواطنين والمُقيمين على الأراضي السعودية بسبب تداعيات جائحة كورونا، فقد ناشدات الجهات المعنية بالمملكة بسرعة إخراج زكاة الفطر وزكاة المال، وذلك للمشاركة بمساعدة من تضرروا من الجائحة بسبب فقد وظائفهم وتعطلهم عن كسب أرزاقهم، وذلك لتحقيق التكافؤ الاجتماعي، وهو الهدف من ركن الزكاة في الإسلام.

وبذلك نكون استوفينا الإجابة غلى قيمة زكاة الفطر والمال على منصة احسان الوطنية للتبرعات وحساب زكاة الذهب والأسهم من خلال حاسبة الزكاة على منصة احسان، وكذلك الحالات المستفيدة من المنصة، وطريقة التبرع في صورة هدية لأشخاص محددين، هذا وفي كان كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم كتابة تعليق بما ترغبون في الاستفسار عنه.

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