التمويل الشخصي من الراجحي يصل 5 مليون ريال بكل سهوله وفي دقائق

التمويل الشخصي من الراجحي والذي يصل إلي 5 مليون ريال وفتره سداد حتي 36 شهر اعلن عنه مصرف الراجحي علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحسب بأقل هامش ربح تنافسي، كما اعلن المصرف أيضا عبر صفحته الرسمية علي بطاقه سفر بلس والمزايا الفريدة التي يحصل عليها و التمويل العقاري الجديد من الراجحي ومعرفه كافه شروطه والذين تم الإعلان عنهم حديثا بالمملكة، وسوف نقوم الآن بشرح تمويل 5 مليون ريال بالتفصيل وكيفيه الحصول عليه من خلال هذه المقالة.

التمويل الشخصي من الراجحي

اعلن المصرف عن التمويل الجديد حديثا كما اعلن أيضا علي انه يمكن للمواطنين السعوديين قضاء جميع احتياجاتهم الشخصية من خلال التمويل فمن الناس من يتعذر في شراء أو بناء منزل أو شراء سياره أحلامه أو لقضاء دين أو أي شئ اخر فقد يمنحك التمويل مبلغ رائع وبفتره سداد سهله وهامش ربح تنافسي بسيط وذلك لان المصرف يضم شريحه عاليه جدا من العملاء والتي يعمل علي اهم أجراء المعاملات المصرفية بكل أمان.

شروط الحصول علي التمويل

كما اعلن الراجحي عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في المواطن أو العميل لكي يتم الحصول علي التمويل بكل سهوله، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب أن يكون للعميل حساب جاري بالمصرف أونلاين.

يجب أن يكون عمر العميل اكثر من 21 عام.

تحويل الراتب لعملاء الرواتب أو أن يكون للعميل رصيد بنكي كضامن.

وهذه هي الشروط الواجب توافرها في المواطن لكي يحصل علي التمويل كما اعلن البنك أيضا علي النقاط التي يحصل عليها العميل عند حصوله علي التمويل والتي تعتبر من اهم العروض التي اطلقها المصرف مع التمويل.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما اعلن مصرف الراجحي عن طريقه وكيفيه الحصول علي تمويل 5 مليون وذلك بعد استيفاء جميع الشروط بالأعلى وبالاهم فتح حساب جاري أون لاين عبر تطبيق الراجحي وبعد ذلك يجب عليك تحميل تطبيق الراجحي وتسجيل الدخول وبعدها يمكن الحصول علي التمويل من خلال عروض الشهر المبارك في التطبيق وبعدها طلب المنتج من عليه بكل سهوله وبموافقه سريعه وتحويل بنكي للتمويل في حسابك.