بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور للمساعدات الشخصية

بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور، فقد بات الديوان الملكي أحد الهيئات التي لها توصيات مشددة من خادم الحرمين الشريفين للتعاون والتواصل مع جموع المواطنين لحل مشاكلهم وتلقي طلبات المساعدة التي يحتاج إليها كل شخص، ومن خلال الدخول علي بوابة الديوان الملكي الإلكترونية يمكن لجميع المواطنين تسجيل طلب مساعدة شخصية عبر الخدمات الإلكترونية التي تم توفرها مجاناً لجميع المواطنين، فمساعدات الديوان الملكي تتنوع وفق احتياجات كل شخص ووفق المشكلة التي يتعرض إليها المواطن، ونوضح لكم نوع المساعدات التي تتلقاها بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور.

مساعدات بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور

الديوان الملكي السعودي يتلقى عبر بوابته الإلكترونية أو عبر رسائل البريد السعودي العديد من المشاكل والطلبات الشخصية التي يأمل أصحابها في حلها، ومن أنواع المساعدات التي يعمل الديوان الملكي علي حلها والتعامل معها، خدمة سداد ديون الغارمين والغير قادرين مالياً علي الإنفاق علي أسرهم، خدمة تقديم طلب مساعدة عاجلة للعلاج الطبي لأصحاب الأمراض المزمنة، خدمة توفير قطع أراضي مدعمة لغير القادرين علي إيجاد مسكن مناسب، وغيرها من الطلبات الشخصية التي يسعى الديوان الملكي الي توفيرها للارتقاء بالحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنين ومن أجل النهوض بالمملكة أيضاً.

تسجيل طلب مساعدة عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية

يتم إرسال طلب مساعدة شخصية للديوان الملكي أو تقديم شكوي شخصية لجميع الأشخاص الأكثر احتياجاً راغبين في الموافقة علي هذه الطلبات، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: