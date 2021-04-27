البنتاغون: الهجمات الحوثية مستمرة على الأراضي السعودية

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجزم إن الأراضي السعودية مازلت تتعرض لهجمات الحوثيين، وذلك بالتزامن مع إعلان المملكة تدميرها لزورق مفخ قبالة سواحلها على البحر الأحمر.

وأوضح كيربي، ردا على سؤال لـ"دوت الخليج" بشأن زيادة عدد الهجمات الحوثية في الفترة الأخيرة، أن البنتاغون لا يرصد العدد الرقمي لهجمات "الحوثي" على الأراضي السعودية.

وأضاف: "إلا أن ما يمكن قوله هو أن الأراضي السعودية مازالت تتعرض لهجمات من الحوثيين".

ويأتي حديث كيربي بالتزامن مع إعلان السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وأول أمس الأحد، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وقبلها بيومين، أعلن التحالف أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتهم ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وتظهر هذه الحوادث أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات تثير إدانات عدة دول عربية وغربية.