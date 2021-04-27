مباحثات أميركية إسرائيلية عسكرية بشأن "القلق الأمني المشترك"

قالت المتحدثة باسم البنتاغون كوماندر جيسيكا ماكنولتي، الثلاثاء، إن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تال كيلمان ترأس الوفد الأمني، الذي جاء إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية وعقد اجتماعات رفيعة مع قادتها.

وذكرت ماكنولتي لـ"دوت الخليج" أن مديرة التخطيط الاستراتيجي في البنتاغون أدميرال ليزا فرنشيتي ومساعدة وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا ستروول مثلت الجانب الأميركي في الاجتماعات مع الوفد الإسرائيلي.

وجرى، خلال الاجتماع، البحث بعمق في القلق الأمني المشترك الذي يواجه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة والتحديات المتمثلة بالبيئة الأمنية، حسب المتحدثة.

ونقلت ماكنولتي عن ستروول ومانشيتي تأكيدهما للوفد الإسرائيلي بأن واشنطن ملتزمة بعلاقات قوية مع الدولة العبرية وبحماية أمنها وتفوقها.

وختمت أن إسرائيل والولايات المتحدة ملتزمتان بصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يخدم مصلحة البلدين.

كما استهل رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير شابات، الاثنين، زيارتهما إلى واشنطن بلقاء قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية وفي مقدمهم مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الـ سي أي آيه وليام بيرنز.

وتكتمت مصادر في البنتاغون عن الإفصاح عن مضمون الزيارة، إلا أنها أكدت أن التوتر الإسرائيلي - الإيراني المتصاعد في المنطقة هو في مقدمة النقاشات مع الوفد الإسرائيلي.